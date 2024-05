Unfall endet tödlich: 88-Jähriger stirbt eine Woche später im Krankenhaus

Der Mann hatte beim Einfahren in die B312 wohl nicht aufgepasst. Beim Unfall erlitt er schwere Verletzungen, nun erlag er im Krankenhaus.

Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Donnerstag, 16. Mai, auf der B312 bei Biberach ist ein 88-Jähriger nun an den Folgen im Krankenhaus gestorben. Das teilt die Polizei mit.

Laut Polizeiangaben kurz nach dem Unfall fuhr der Senior an jenem Donnerstag, gegen 13.10 Uhr, mit seinem Renault Twingo von einer Straße nördlich der Bundesstraße - circa 500 Meter nach dem Parkplatz Biberach-Nord in Richtung Biberach - nach links in die B312. Er wollte in Richtung Biberach weiter. Doch der 88-Jährige soll dabei wohl nicht aufgepasst und die Vorfahrt eines 48-Jährigen missachtet haben. Der war mit einem Renault Megane in Richtung Riedlingen unterwegs.

Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der 88-Jährige schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Dort starb er nach Angaben der Polizei am Mittwoch. Der 48-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei Biberach hatte den Unfall aufgenommen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Zu Verkehrsbehinderungen war es nicht gekommen, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (AZ)