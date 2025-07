Vermieterin ruft Polizei wegen illegaler Prostitution in ihrer Wohnung

Eine Vermieterin einer Wohnung in Biberach hat am Freitagabend die Polizei darüber informiert, dass in der von ihr vermieteten Wohnung eine junge Frau sich prostituieren würde. Die Polizei überprüfte die Wohnung und konnte nach eigenen Angaben eine 26-jährige Rumänin sowie einen Freier antreffen. Die Anbahnung des Geschäfts über das Internet konnte nachvollzogen werden, heißt es. Die Prostituierte wurde zur Polizei mitgenommen. Bei ihr wurden Fingerabdrücke erhoben und Lichtbilder gefertigt. Nachdem sie eine Sicherheitsleistung bezahlt hatte, durfte sie wieder gehen. (AZ)

