Nach Unfall auf der B312: Lkw-Fahrer zieht Senior an den Haaren über die Fahrbahn

Ein 72-Jähriger hat am Mittwoch auf der B312 die Vorfahrt eines Lkws missachtet und so einen Unfall verursacht. Der Lkw-Fahrer wird daraufhin handgreiflich.

Ein 72-jähriger Pkw-Fahrer hat am Mittwoch auf der B312 in Richtung Riedlingen die Vorfahrt eines Lkw-Fahrers missachtet und so einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann zunächst auf der K7532 unterwegs und bog schließlich an der Einmündung nach rechts auf die Bundesstraße ab. Dabei übersah der 72-Jährige einen 51-jährigen Lkw-Fahrer, der auf der B312 unterwegs war und somit Vorfahrt hatte. Weil der Fahrer des Lasters nicht mehr bremsen konnte, kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Nach Unfall auf der B312 ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung

Laut Polizei wurde der 51-Jährige daraufhin handgreiflich und soll den Senior an den Haaren über die Fahrbahn gezogen sowie am Hals gepackt haben. Dabei erlitt der 72-Jährige leichte Verletzungen. Der Unfall selbst verlief glimpflich, die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf lediglich 100 Euro. Den Senior erwartet wegen seines Fehlverhaltens eine Ordnungswidrigkeitsanzeige, gegen den 51-jährigen Lkw-Fahrer ermittelt die Polizei Biberach nun wegen Körperverletzung. (AZ)