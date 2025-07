Weil er sich nicht auskennt: 19-Jähriger fährt falsch herum

Ein 19-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag falsch herum in Biberach gefahren. Der junge Autofahrer gab laut Polizei an, sich nicht auszukennen. Gegen 1.10 Uhr stellten Biberacher Polizisten im Bereich der Vollmerstraße und dann im Übergang zur Eisenbahnstraße einen Skoda fest, der es schaffte, in beide Straßen entgegen der Fahrtrichtung einzufahren. Bei der direkt stattfindenden Kontrolle gab der 19-jährige Fahrer an, dass er sich nicht auskennen würde und die Schilder der Einbahnstraße zu spät gesehen hätte. Der 19-Jährige sieht nun einer Ordnungswidrigkeitenanzeige entgegen. (AZ)

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis