Zwei kleine Kätzchen in Karton ausgesetzt: Ein Tier war bereits tot

Eines der beiden erst etwa neun Monate alten Kätzchen war nicht mehr zu retten. Um das andere kümmern sich nun die Mitarbeiter des Tierheims.

In Biberach hat am Sonntag ein Zeuge zwei ausgesetzte Katzen gefunden. Eines der beiden Tiere war jedoch bereits tot. Wie die Polizei mitteilt, wurden die beiden Kätzchen in den vergangenen Tagen in einem Karton im Hubertusweg ausgesetzt. Von wem, ist allerdings unklar.

Spaziergänger fanden die etwa neun Monate alten Katzen und übergaben diese dem Tierheim, das sich unweit des Fundortes befindet. Eine Katze war bereits tot, die andere konnte gerettet werden. Da sie sich in einem schlechten Zustand befand, kümmern sich nun die Mitarbeitenden des Tierheims um das Tier.

Die Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ulm hat die Ermittlungen wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07351/447-0 zu melden. (AZ)