Tragischer Bier-Unfall: Rund 5600 Flaschen Weißbier zerbrochen

Am Dienstagabend kam es auf der Staatsstraße 2021 bei Elchingen (Kreis Neu-Ulm) zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Wie die Polizeiinspektion Neu-Ulm mitteilt, verlor ein mit Bier beladener LKW im Kreisverkehr zur Weißinger Straße rund 280 Kisten Weißbier.

Beim Einfahren in den Kreisverkehr unterschätzte der Fahrer offenbar seine Geschwindigkeit und der Anhänger neigte sich. Die Bordwand des Anhängers hielt dem Druck nicht stand und die Bierkisten stürzten auf die Fahrbahn. Die traurige Bilanz: Rund 5.600 Flaschen Weißbier zerbrachen, das Bier und die Scherben verteilten sich im Kreisverkehrs.

Auch für die Feuerwehr Unterelchingen war es ein ungewöhnlicher Einsatz. Laut Kommandant Matthias Baier sei die Feuerwehr zur Straßenreinigung alarmiert worden, erst vor Ort hätten sie gesehen, was passiert war. „Wir haben geholfen, die Straße zu reinigen. Dabei haben wir die Flaschen, die ganz blieben, sortiert und wieder in die Kasten hinein, um den Schaden so gering wie möglich zu halten.“ Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 4.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Für die 15 Kräfte, die mit drei Fahrzeugen ausgerückt waren, gab es übrigens keinen Dankes-Trunk. „Das dürfen wir nicht annehmen“, sagt Baier. Die Straße war für etwa zweieinhalb Stunden vollständig gesperrt. (AZ)