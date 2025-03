Aurelia aus Ulm bei Big Brother schon raus: Kein „Durchbruch als Reality-Star“

50 Tage in einem Container und die ganze Welt kann live immer und überall, Tag und Nacht zuschauen: Die TV-Realityshow „Big Brother“ ist am Montag, 24. Februar, in eine neue Staffel gestartet. Mit dabei war auch zu diesem Zeitpunkt auch noch eine Frau aus Ulm. Doch die ist inzwischen schon wieder raus.

Aurelia ist von Beruf Vertriebsmitarbeiterin, ihr Großvater ist Schauspieler. In einem Kurzportrait zum Start der Sendung auf der Streamingplattform Joyn beschrieb sie sich als „fröhlicher Wirbelwind, der stets im Mittelpunkt steht“. Mit ihren lustigen Sprüchen sorge sie immer für Unterhaltung, hieß es. „Ich bin eine Frohnatur – aber wenn mich jemand nervt, kann ich auch anders. Aber ich bleibe auf jeden Fall immer Ladylike.“

Aurelia aus Ulm suchte bei „Big Brother“ nicht nur die „große Liebe“

Im Container habe die 28-Jährige nicht nur Spaß gesucht, sondern auch „die große Liebe“. Nach eigenen Angaben hatte sie bereits Erfahrungen in dem Geschäft gemacht, so war sie demnach schon bei den beiden RTL-Dating-Shows „Are you the one?“ und „Take me out“ dabei. Party, Tanzen und neue Leute kennenlernen seien ihre Leidenschaft, doch hinter ihrer lockeren Fassade stecke auch Ehrgeiz: Sie strebe ihren Durchbruch als Reality-Star an, tönte sie. Ihre Erwartungen darüber hinaus: „Ich glaube es wird richtig bunt und lustig. Aber eventuell auch ein bisschen dramatisch, weil ich auch ziemlich impulsiv bin.“ Womöglich war sie manchem zu impulsiv. Am Montag, 3. März, musste sie den Container schon wieder verlassen.

Icon Vergrößern Aurelia aus Ulm zog bei „Big Brother“ in den Container ein. Sie war schon bei den RTL-Dating-Shows „Are you the one?“ und „Take me out“ dabei. Foto: Joyn / Willi Weber Icon Schließen Schließen Aurelia aus Ulm zog bei „Big Brother“ in den Container ein. Sie war schon bei den RTL-Dating-Shows „Are you the one?“ und „Take me out“ dabei. Foto: Joyn / Willi Weber

„Big Brother“ feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum in Deutschland. Am 28. Februar 2000 ging die erste Staffel hierzulande auf Sendung und erreichte ein Millionen-Publikum. Wenn auch nicht alle davon begeistert waren. Doch für den einen oder anderen Teilnehmer ebnete es tatsächlich den Weg ins TV-Showgeschäft.

Aurelia aus Ulm im „Big Brother“-Container: 24-stündige Überwachung durch 60 Kameras

Das wollte auch Aurelia aus Ulm schaffen. Andere zu unterhalten und zum Lachen zu bringen, das mache ihr am meisten Spaß. Am Montag, 24. Februar, zog sie mit elf weiteren Bewohnerinnen und Bewohnern in den „Big Brother“-Container ein. Dort stellten sie sich der 24-stündigen Überwachung durch 60 Remote-Kameras. „Am meisten Respekt habe ich davor, keine ruhige Minute zu haben. Aber ich bin eine absolute Kämpferin und ziehe das durch“, so die Ulmerin. Auf die Zeit im Container vorbereitet habe sie sich mit Wellness sowie mental durch Freunde. Was die 28-Jährige gar nicht leiden kann: „unhygienische und komische Leute ohne Humor“.

Icon Vergrößern „Big Brother“ ist 2025 mit neuen Folgen im TV zu sehen. Foto: Joyn / Christoph Köstlin / Marc Rehbeck Icon Schließen Schließen „Big Brother“ ist 2025 mit neuen Folgen im TV zu sehen. Foto: Joyn / Christoph Köstlin / Marc Rehbeck

Bereits am Mittwoch musste ein erster Teilnehmender die Anlage verlassen und Platz machen für die Nächste oder den Nächsten. „Die neue Staffel wird halb so lang, aber doppelt so schnell. Wir werden wöchentlich neue Menschen im Container begrüßen, ständig neue Geschichten erleben“, wurde Joyn-Programmchef Thomas Münzner vorab zitiert. Immer wieder werden also neue Menschen einziehen, die das Publikum kennenlernen und von sich überzeugen darf. Ein Preisgeld von 50.000 Euro gewinnt am Ende die Person, die den Container als Letzte verlässt.

Was Aurelia aus Ulm mit dem „Big Brother“-Gewinn machen möchte

Wäre Aurelia das gewesen, hatte sie ihren Mitstreiterinnen und Mitstreiterin einen Schnaps auf ihre Kosten versprochen. Zudem wollte sie sich „was Cooles“ für ihre Community einfallen lassen. Denn die wäre schließlich der Grund gewesen, dass sie so etwas überhaupt schaffen könnte. „Und ich würde mich erstmal mit meiner Familie ein paar Tage in den Urlaub begeben, um mich von der Zeit im Container zu erholen“, so die 28-Jährige, die am liebsten Spinat mit Kartoffelbrei und Fischstäbchen isst und in Ulm gerne Shoppen geht und Kaffee trinkt.

Hinweis: Joyn zeigt „Big Brother – 24 Stunden Livestream“ ab Montag, um 23 Uhr 50 Tage lang rund um die Uhr. SAT.1 überträgt den Einzug live am Montag, ab 23.15 Uhr. Tageszusammenfassungen werden ab Dienstag, 25. Februar, montags bis freitags, ab 19 Uhr kostenlos auf Joyn gestreamt. „Big Brother – Die Show“ kommt ab Dienstag, 25. Februar, montags bis freitags, um 19.15 Uhr live auf Joyn sowie auf Sixx.