Bildergalerie Die Fotos vom Dorffest Witzighausen 2024

Festbeginn war am Samstag im Pfarrgarten gegen 17.30 Uhr mit den Dorfmusikanten aus Aufheim. Ab 22 Uhr gab es viel Partymusik vom DJ. Am Sonntag stand jede Menge Unterhaltung mit den Rothtalmusikanten aus Oberroth und auch Kinderschminken, eine Hüpfburg und eine Fahrzeugausstellung mit Löschfahrzeugen an.