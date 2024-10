Bildergalerie Jetzt ist sie da: So lief der Einhub der Öko-Brücke am Lautenberg in Ulm

Nach etwas Spott und mit Verzögerung ist am Freitagmorgen die nachhaltige Brücke am Lautenberg in Ulm zum Spielplatz auf der kleinen Blauinsel eingehoben worden. Der Bund der Steuerzahler hat das Öko-Vorhaben jüngst in seinem Schwarzbuch zu Steuerverschwendungen gerügt. Begehbar wird der fünf Tonnen schwere, neun Meter lange und fünf Meter breite Überweg erst 2025.