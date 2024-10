Bildergalerie Ulms großes Großprojekt hat ersten Mieter: So sieht es in der Universelle aus

Groß statt klein: Universelle ist der Name des markanten Ulmer Bürokomplexes mit drei achtgeschossigen Türmen. Es entsteht ein neuer Bestandteil der Ulmer Wissenschaftsstadt. Die Merckle-Gruppe erstellt in drei Science Parks Gewerbeflächen in unmittelbarer Nähe zur Universität und zu den Hochschulen. Ein Blick in und auf die fast fertige Großbaustelle.