Biologische Prozesse als Schlüssel zur Depression? Wie Betroffene von einer Ulmer Studie profitieren

Etwa jeder fünfte Erwachsene ist schon einmal an einer Depression erkrankt. Die affektive Störung ist eine Volkskrankheit. Doch nicht jede Behandlung führt zum Erfolg. An der Universität Ulm wird zurzeit ein neuer Weg beschritten: Er könnte der Schlüssel zu effektiveren Behandlungsmöglichkeiten sein.

In einer Studie am Ulmer Institut für Psychologie und Pädagogik wurde bereits gezeigt, dass Depressionen und körperliche Prozesse zusammenhängen: Es wurde beobachtet, dass bei depressiven Patienten die Leistungsfähigkeit der Mitochondrien in den Immunzellen im Vergleich zu gesunden Studienteilnehmerinnen verringert war. Der Energiemangel in Zellen könnte Kernsymptome der Depression, wie etwa das Gefühl der Kraft- und Energielosigkeit, anhaltende Freudlosigkeit und Niedergeschlagenheit sowie körperliche und geistige Leistungsbeeinträchtigungen, erklären. Eine größere Studie in Ulm soll jetzt weitere Erkenntnisse liefern, um in Zukunft die Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern. Gesucht werden weitere Studienteilnehmer.

Erstmals könnte aufgezeigt werden, dass Prozesse in den Körperzellen ursächlich für die Depression sind

In der aktuellen Studie wird untersucht, ob die kognitive Verhaltenstherapie nicht nur zu symptomatischen Verbesserungen der Depression führt, sondern ob sie auch Effekte auf der biologischen Ebene zeigt. Zudem prüfen die Ulmer Forscher, ob die körperlichen Prozesse den Therapieerfolg beeinträchtigen können. Erstmals soll gezeigt werden, dass die Prozesse in den Körperzellen ursächlich für die Depression sind. Therapien und antidepressive Medikamente wirken nicht bei allen Betroffenen. Die Ulmer Studie könnte zeigen, dass es sinnvoll ist, in Zukunft auch die Prozesse in den Körperzellen in den Blick zu nehmen und durch Medikamente zu behandeln.

Schon im Jahr 2021 wurde mit der großen Studie begonnen. Teilnehmer mit Depression erhalten eine kognitive Verhaltenstherapie. Ihre Werte werden verglichen mit einer Gruppe gesunder Probanden. „Die Analysen sind sehr aufwändig“, sagt Doktorandin Ellen Bisle, daher nimmt die Studie so viel Zeit in Anspruch. Bis Ende September werden weitere Studienteilnehmer gesucht: Menschen zwischen 18 und 65 Jahren, die an einer Depression leiden und gesunde Probanden, die zwischen 42 und 65 Jahre alt sind.

Menschen mit einer Depression können von der Studie profitieren: Sie erhalten entweder direkt einen Therapieplatz oder nach sechs Monaten. Die Wartezeiten bei Therapeuten seien oft noch länger, erklärt Bisle. Da Therapieplätze eine Mangelware sind, kämen die Teilnehmer auch von weiter weg, etwa aus Biberach. Die Studie dauert für jeden Einzelnen eineinhalb Jahre. Die Teilnehmer werden untersucht, befragt und auch Blutproben werden genommen. Durch die Untersuchungen erfahren die Teilnehmer viel über ihre körperliche Fitness und Ernährung. Depressive Patienten wie auch gesunde Teilnehmer erhalten außerdem eine Aufwandsentschädigung. Wer an der Studie teilnehmen möchte, kann sich telefonisch unter 0731/5026593 melden oder per E-Mail an mito2health@uni-ulm.de.