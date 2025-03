20 Müllsäcke illegal entsorgt: Polizei entdeckt darin immer dieselben Adressen

Etwa 20 Müllsäcke sind bei Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) illegal entsorgt worden. Ein Zeuge entdeckte den Müll am Dienstag im Gewann Hülenbuche an einem Radweg Richtung Asch und informierte die Polizei. Die Beamten entdeckten im Müll Schriftstücke mit denselben Adressen. Der Polizeiposten Blaubeuren ermittelt nun, ob der Müll von der Person stammt, dessen Name im Müll aufgetaucht ist. Der Bauhof der Stadt Blaubeueren wird sich um die Entsorgung des Mülls kümmern. (AZ)

Müllsack Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Umweltfrevel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis