Dachstuhl-Brand verursacht Schaden von mehreren hunderttausend Euro

Die Solaranlage auf dem Dach soll in Brand geraten sein. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Ein Wohnhaus ist am Donnerstagabend in Asch bei Blaubeuren in Brand geraten. Dabei entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro.

Gegen 17.45 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu dem Brand im Eichenweg aus. Ein Dachstuhl stand in Flammen. Die Feuerwehr löschte mit einem Großaufgebot das Feuer. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll die Solaranlage auf dem Dach in Brand geraten sein. Die vier Bewohner brachten sich in Sicherheit und blieben unverletzt. Die Ehinger Polizei sucht nun nach der Brandursache. (AZ)