Unfall bei Pappelau: Rettungshubschrauber fliegt Schwerverletzte in Klinik

Bei dem Unfall zwischen Pappelau und Markbronn überschlägt sich ein Auto. Eine 25-Jährige erleidet schwere Verletzungen.

Bei einem Unfall am Montag zwischen Blaubeuren und Blaustein ist eine 25-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 11.30 Uhr fuhr die junge Frau mit einem VW vom Blaubeurer Ortsteil Pappelau in Richtung Blaustein-Markbronn. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam sie nach rechts auf den Grünstreifen. Beim Zurücklenken übersteuerte die Frau ihr Fahrzeug und fuhr nach rechts von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich und kam in einem Acker auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin des VW trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon. Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Krankenhaus.

Unfall zwischen Blaubeuren und Blaustein: Straße war voll gesperrt

Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg das Auto. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Hergang. Den Gesamtsachschaden an dem Fahrzeug schätzt die Polizei auf ungefähr 3000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht, so die Polizei. (AZ)