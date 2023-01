Autofahrerin wirft Müllbeutel in den Graben und fährt weiter

Ein Zeuge beobachtet die Tat und hilft der Polizei, die Müllsünderin zu ermitteln. Im Fall von 40 illegal entsorgten Reifen ist der Übertäter noch unbekannt.

Eine 45-Jährige soll am Mittwoch bei Blaubeuren einen Müllbeutel in den Straßengraben geworfen haben und anschließend weitergefahren sein. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Müllsünderin aber schnell ermittelt werden. Ein Zeuge half dabei.

Der Zeuge hatte demnach am Vormittag den Audi beobachtet, der an der Blaubeurer Steige auf einen Parkplatz fuhr. Die Fahrerin warf den Beutel in den Graben und fuhr anschließend weiter. Der Zeuge aber merkte sich das Kennzeichen des Wagens und verständigte die Polizei. Die Ermittler fanden den Beutel, in dem sich leere Flaschen befanden. Sie nahmen ihn mit zur Entsorgung. Die Polizisten ermittelten auch die Fahrerin. Die 45-Jährige sieht jetzt einer Anzeige entgegen.

Den Verursacher einer anderen illegalen Müllablage sucht die Polizei noch. Im Laufe des Mittwochabends muss jemand im Wald bei Ehingen, nahe der Deponie Litzholz, Altreifen entsorgt haben. Gut 40 Reifen unterschiedlicher Größen fanden die Beamten dort. Jetzt suchen die Ermittler den, der die Reifen dort unerlaubt entsorgt hat. Auch ihn erwartet ebenfalls eine Anzeige. (AZ)