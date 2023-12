Freilaufender Hund beißt Mops und dessen Herrchen

Ein freilaufender Hund hat am Samstagabend einen Mops und anschließend dessen Herrchen gebissen. Der Halter des Tieres konnte bereits ermittelt werden.

Ein frei laufender Hund hat am Samstagabend im Blaubeurer Stadtteil Steigziegelhütte einen anderen Hund und später auch dessen Halter gebissen. Wie die Polizei mitteilt, führte gegen 18.30 Uhr ein 62-Jähriger seinen Mops spazieren. Dabei begegnete ihnen ein freilaufender Harzer Fuchs, der ohne Aufsicht unterwegs war.

62-Jähriger muss nach Hundebiss in Blaubeuren ins Krankenhaus

Der Hund griff den Mops unvermittelt an und verletzte das Tier. Daraufhin versuchte der Halter des verletzten Hundes den Harzer Fuchs mit einer Leine anzubinden, wurde dabei jedoch ins Bein gebissen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Harzer Fuchs konnte kurze später von seinem Halter, der in der Zwischenzeit ermittelt wurde, wieder eingefangen werden. (AZ)