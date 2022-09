Geburtshilfe schließt: Keine Geburten mehr im Alb-Donau Klinikum

Die Geburtshilfeabteilung im Krankenhaus in Blaubeuren verzeichnete zuletzt deutlich mehr Geburten, von einer "Erfolgsgeschichte" war die Rede. Doch jetzt ist endgültig Schluss.

Die Suche nach Ärzten war nicht erfolgreich, die Fachabteilung Geburtshilfe und Gynäkologie im Alb-Donau Klinikum in Blaubeuren muss bis auf Weiteres schließen. Seit diesem Mittwoch werden keine Frauen mehr zur Entbindung aufgenommen, wie das Klinikum kürzlich mitteilte.

"Leider ist unsere Suche nach gynäkologischen Fachärzten für den Klinikstandort Blaubeuren bis zum heutigen Tag erfolglos", heißt es auf der Internetseite. Mit dem Ausscheiden der beiden leitenden Ärzte Dr. med. Ute Mayer-Weber und Dr. med. Martin Bäuerle könne die ärztliche Versorgung in der Blaubeurer Gynäkologie und Geburtshilfe nicht mehr gewährleistet werden. Um sicherzustellen, dass alle Patientinnen während ihres gesamten stationären Aufenthalts durchgehend ärztlich und pflegerisch betreut werden können, werden ab Mittwoch, 21. September, keine stationären Aufnahmen mehr in der Gynäkologie und Geburtshilfe stattfinden. So werden ebenfalls keine Frauen mehr zur Entbindung aufgenommen.

Geburtshilfe in Blaubeuren geschlossen: Geschäftsführer dankt den Ärzten

"Wir bedauern diesen Schritt sehr. Trotz intensiver Bemühungen und der Einbeziehung von Beratungsunternehmen war es bisher nicht möglich, geeignete Ärzte für den weiteren Betrieb der Abteilung in Blaubeuren zu finden. Dies ist vor allem deshalb bitter, weil in der Blaubeurer Geburtshilfe in den vergangenen Jahren rund um die Uhr ganz hervorragende Arbeit von Mitarbeitenden aller involvierten Berufsgruppen für unsere Patientinnen aus der Region geleistet wurde", wird Wolfgang Schneider, Geschäftsführer der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales in der Mitteilung zitiert. "An dieser Stelle gilt unser herzlicher Dank speziell den Ärzten, dem gesamten Hebammen- und Pflegeteam für ihre sehr engagierte Arbeit sowie der Bevölkerung für ihr großes Vertrauen in unsere Einrichtung."

Dabei war zu Beginn des Jahres noch von einer "Erfolgsgeschichte" die Rede. So wurden in Blaubeuren in 2021 erneut mehr als 600 Kinder geboren. 617 waren es genau und damit fast so viele wie im "sehr starken" Jahr 2020. In den vergangenen 20 Jahren zuvor sei der Geburten­durchschnitt noch bei 373 Geburten gelegen. In den vergangenen fünf Jahren sei dieser Wert auf 562 angestiegen. Die vergangenen beiden Jahre hätten noch einmal deutlich über diesem Wert gelegen. Seit diesem Mittwoch wird es dort keine Geburten mehr geben. (AZ/krom)