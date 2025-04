Polizei fasst Einbrecher auf frischer Tat: Mittäter in Neu-Ulm festgenommen

Die Polizei hat am Sonntag im Blaubeurer Stadtteil Gerhausen einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festnehmen können. Ein mutmaßlicher Mittäter wurde in Neu-Ulm aufgegriffen. Die 33 und 34 Jahre alten Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Mitarbeiter einer Firma über eine Überwachungskamera einen mutmaßlichen Einbrecher. Der verschaffte sich gegen 22.20 Uhr Zugang zur Firma in der Helfensteinerstraße. Der Zeuge verständigte die Polizei. Mehrere Streifen rückten aus.

Einbrecher verschafft sich mit Schlüssel Zugang zu Firma in Blaubeuren-Gerhausen

Vor Ort gelang es den Beamten, den mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat widerstandslos festzunehmen. Der 33-jährige Verdächtige versuchte wohl noch beim Erkennen der Polizei zu Fuß zu flüchten. Das gelang ihm jedoch nicht. Beim Tatverdächtigen soll es sich um einen ehemaligen Mitarbeiter der Firma handeln. Er wurde durchsucht, gefunden wurde ein Schlüssel, mit dem sich der 33-Jährige offensichtlich unerlaubt Zugang zur Firma verschaffte.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der Mann wohl nicht alleine handelte. Er soll von einem 34-Jährigen zum Tatort gefahren worden sein. Eine Fahndung nach diesem Mann verlief zunächst ohne Erfolg. Am Folgetag wurde der 34-Jährige an seiner Wohnanschrift in Neu-Ulm vorläufig festgenommen.

Einbruch in Blaubeuren-Gerhausen: Beide Verdächtige sitzen in U-Haft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der 33-jährige Rumäne sowie der 34-jährige Pole einem Haftrichter beim Amtsgericht Ulm vorgeführt. Diese erließen jeweils einen Haftbefehl. Beide befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft. Zu den Tatvorwürfen des besonders schweren Falls des Diebstahls machten sie bislang keine Angaben, heißt es.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Ulm dauern an. Dabei soll auch geprüft werden, ob ein weiterer Einbruch in die gleiche Firma am 20. März auf das Konto der beiden Männer geht. (AZ)