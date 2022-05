Unfall ohne Helm: Radfahrer wird von Auto erfasst und schwer verletzt

In Blaubeuren-Gerhausen stößt ein Radfahrer mit einem Auto zusammen. Der 62-Jährige erleidet dabei schwere Verletzungen.

Bei einem Unfall am Mittwoch in Blaubeuren-Gerhausen ist ein 62 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei trug der Mann beim Zusammenstoß mit einem Auto keinen Helm.

Der Radfahrer war gegen 16 Uhr auf dem Radweg in der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Eine 36-jährige Opel-Fahrerin fuhr in gleicher Richtung. An einer Grundstückseinfahrt bog die 36-Jährige nach rechts ab. Sie beachtete den Radfahrer nicht und stieß mit dem Senior zusammen. Der 62-Jähriger stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Polizei aus Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. An dem Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Schaden am Fahrrad wird auf circa 400 Euro geschätzt. (AZ)