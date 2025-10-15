Heftiger Unfall: Rennradfahrer kracht in geparktes Auto und verletzt sich

Ein 27-jähriger Rennradfahrer ist am Dienstag im Blaubeurer Stadtteil Asch mit einem Auto aufgefahren. Durch den heftigen Aufprall stürzte der junge Mann und zog sich dabei Verletzungen zu.

Wie die Polizei mitteilt, war der 27-Jährige zur Mittagszeit mit seinem Cube-Rennrad in der Dorfstraße unterwegs. Weil er wohl kurz durch seinen Fahrradcomputer am Lenker abgelenkt war, erkannte er einen geparkten Citroën Kombi zu spät. Der Radfahrer versuchte noch nach links auszuweichen, prallte aber mit dem Lenker gegen die linke Kante am Heck des Autos.

Der 27-Jährige wurde über den Lenker geschleudert und prallte mit dem Kopf gegen das Fahrzeug. Nach dem heftigen Aufprall stürzte der 27-Jährige auf die Straße und zog sich Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer in eine Klinik.

Die Polizei Ulm-West hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Sie schätzt den Schaden an dem Auto und Rennrad auf jeweils 500 Euro. Der Radfahrer hatte einen Helm getragen, heißt es. (AZ)