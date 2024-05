70-Jähriger schläft beim Autofahren ein und landet auf dem Dach

Mit einer Beifahrerin und einem Autoanhänger ausgestattet fährt ein Rentner auf der Straße. Er fällt in Sekundenschlaf, das ganze Gespann landet auf dem Dach.

In der Nähe von Blaubeuren hat es am Sonntagabend einen Autounfall gegeben, weil ein 70-jähriger Autofahrer am Steuer eingeschlafen ist und sich mit einer Beifahrerin überschlagen hat. Wie die Polizei Ulm mitteilt, sei der Mann mit der 59-jährigen Beifahrerin gegen 18.50 auf der Landstraße von Blaubeuren Richtung Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) gefahren. Mit seinem VW Touran zog er dabei einen Autoanhänger mit. Wie die Polizei es beschreibt, geriet der Mann wohl in Sekundenschlaf und kam nach links von der Straße ab, wo er auf eine Leitplanke fuhr. Dadurch überschlug sich das Auto und das ganze Gespann landete auf dem Dach neben der Fahrbahn.

Senior hat Sekundenschlaf bei Blaubeuren: 20.000 Euro Schaden

Der Fahrer selbst erlitt leichte Verletzungen, seine Beifahrerin blieb unverletzt. Rettungskräfte kamen hinzu und kümmerten sich um ihn. Ein Abschleppdienst barg das Gespann. Bei dem Unfall sind schätzungsweise 20.000 Euro Schaden entstanden, wie die Polizei vermutet. Für rund eine Stunde lang musste die Bundesstraße gesperrt werden. (AZ)