Mehrere Zimmer durchwühlt: Bargeld und Schmuck bei Einbruch gestohlen

Nach einem Einbruch in ein Haus in Blaubeuren hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Mehrere Zimmer wurden durchwühlt.

In Blaubeuren-Seißen ist am Dienstagabend in ein Haus eingebrochen worden. Dabei wurde nach Polizeiangaben Bargeld und Schmuck gestohlen.

Die Tat ereignete sich demnach zwischen 17.30 und 21 Uhr. Einbrecher hebelten ein Fenster an dem Haus im Heiderweg auf. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Zimmer. Offensichtlich fanden sie Bargeld und Schmuck, was sie mitnahmen.

Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler wollen wissen:

Wer hat am Dienstag im Bereich Heiderweg zwischen 17 und 21 Uhr verdächtige Personen gesehen?

Wer hat am Dienstag im Bereich Heiderweg zwischen 17 und 21 Uhr verdächtige Fahrzeuge gesehen?

gesehen? Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegen. (AZ)