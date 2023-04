Auto kracht auf B28 in Gegenverkehr: Sechs Verletzte

Ein Audi stößt bei Gerhausen mit einem Hyundai zusammen, der auf die Gegenspur geraten ist. Der Verursacher sagt, er könne sich nicht erinnern.

Ein schwerer Unfall hat sich am Samstag gegen 17.50 Uhr auf der B28 vor Gerhausen ereignet. Wie die Ulmer Polizei mitteilte, geriet ein 39-Jähriger mit seinem Hyundai Tucson auf der Bundesstraße in Richtung Blaubeuren immer wieder nach links auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr. Das hatten Zeugen berichtet. Ein entgegenkommender Audi-Fahrer wich zwar aus, den Zusammenstoß konnte er aber nicht verhindern.

Audi-Fahrer will auf der B28 bei Gerhausen noch ausweichen

Der 30-Jährige lenkte seinen Audi so weit wie möglich nach rechts, um einen Unfall zu verhindern. Er streifte dabei sogar eine Leitplanke. Trotzdem kollidierte sein Wagen mit dem Hyundai. Im Auto des Unfallverursachers wurden die 33 Jahre alte Beifahrerin und drei Kinder im Alter von einem, sieben und 13 Jahren leicht verletzt. Auch der Audi-Fahrer und seine 34-jährige Beifahrerin erlitten leichte Blessuren.

Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 39-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass er sich an den Unfallhergang nicht erinnern könne. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Bundesstraße zeitweise komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 30.000 Euro. (AZ)