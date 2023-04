Unfall auf B28: Auto kracht in Gespann mit Pferdeanhänger

Auf der B28 kommt es zu einem Unfall. Zwei Autos krachen zusammen. In einem Pferdeanhänger wurde ein Pferd leicht verletzt.

Bei einem Unfall auf der B28 bei Blaubeuren hat ein Pferd leichte Verletzungen erlitten. Zwei Autos, eines davon mit Pferdeanhänger, kollidierten miteinander.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 24-Jährige gegen 18 Uhr mit einem Kia die Blaubeurer Steige in Richtung Blaubeuren. In einer Kurve geriet sie nach links. Dort kam ihr eine 29-Jährige mit einem Audi und Pferdeanhänger entgegen. Die Autos stießen zusammen. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Im Anhänger der 29-Jährigen befand sich aber ein elfjähriges Pferd. Dieses erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei Ehingen nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. Sie schätzt den Schaden an den Autos auf jeweils 3000 Euro. (AZ)