23-jähriger Radfahrer stürzt: Zeugin findet ihn schwer verletzt in der Hecke

Ein 23 Jahre alter Rennradfahrer ist am Dienstag bei Blaustein gestürzt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Eine Zeugin fand ihn später in einer Hecke.

Gegen 15.45 Uhr war der Mann nach Polizeiangaben auf der Burgstraße in Richtung Ehrenstein unterwegs. Auf der stark abschüssigen Straße stürzte er von seinem Rennrad. Die Ursache ist unklar, so die Polizei.

Der 23-Jährige schleuderte in eine Hecke. Dort blieb er liegen, bis ihn eine aufmerksame Zeugin fand. Schwer verletzt brachten ihn Sanitäter in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden an seinem Fahrrad auf etwa 100 Euro. (AZ)