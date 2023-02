26-Jähriger täuscht Unfallflucht vor - aber warum?

Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Vortäuschens einer Straftat. Warum er solche offensichtlich falsche Angaben machte, ist unklar.

Von wegen Unfallflucht: Ein 26-Jähriger soll am Dienstag in Blaustein bei einem Unfall sein Auto selbst beschädigt haben - und nicht, wie von ihm behauptet, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren worden sein. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Den Mann erwarte nun eine Anzeige wegen Vortäuschens einer Straftat.

So habe der 26-Jährige gegen 17.30 Uhr den Unfall in der Ulmer Straße gemeldet. Laut seinen Angaben habe ein unbekanntes Fahrzeug sein geparktes Firmenfahrzeug beschädigt. An dem Citroen befand sich auf der kompletten Fahrerseite ein massiver Streifschaden.

Schnell sei den Ermittlern aber klar gewesen, dass der Schaden nicht durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug entstanden sein konnte. Vielmehr entstand der Schaden im eigenen Fahrbetrieb. Warum der 26-Jährige den Unfall vortäuschte, ist der Polizei nicht bekannt. (AZ)