56-Jährige wird Opfer von Betrügern: Geld auf Konto in Litauen überwiesen

Eine Frau aus Blaustein ist auf Betrüger hereingefallen. Sie überwies Geld auf ein Konto in Litauen. Nun ermittelt die Polizei.

Eine 56-Jährige aus Blaustein ist am Wochenende Opfer von Betrügern geworden. Sie erkannte die Masche zu spät. Nun ist sie eine vierstellige Summe los.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, meldete sich bereits am Sonntag eine Person über einen Messenger-Dienst bei der Frau. Die Unbekannte gab sich als Tochter aus und setzte sie unter Druck. Sie bat die 56-Jährige um eine dringende Überweisung für eine fällige Rechnung.

Die Frau überwies am Montag einen vierstelligen Betrag auf das vom Betrüger genannte Konto. Am Abend fiel der 56-Jährigen auf, dass die Überweisung auf eine Bank in Litauen ging. Deshalb nahm sie am Dienstag Kontakt mit ihrer Bank auf. Da war es allerdings zu spät und die Frau erstattete Anzeige. Der Polizeiposten Blaustein ermittelt nun. (AZ)