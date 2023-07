Blaustein

vor 33 Min.

Aleksandra und Alexander Grychtolik finden Wege zu Mozart

Plus Das musikalische Ehepaar zeichnet in seinem fesselnden Konzert im Rahmen der Sommerlichen Ulmer Musiktage die Entwicklung vom Barock bis zur Wiener Klassik nach.

Von Dagmar Hub

Alte Musik in der großartigen Akustik einer eindrucksvollen 70er-Jahre-Kirche: Das deutsch-polnische Ehepaar Alexander und Aleksandra Grychtolik wies Konzertbesuchern der Sommerlichen Ulmer Musiktage in der Blausteiner Kirche St. Josef am Berg "Wege zu Mozart" – Wege, die aus der Familie Johann Sebastian Bachs kommen.

Die Einteilung "Bach - Barock" und "Mozart – Wiener Klassik" lässt in den Hintergrund treten: Als Wolfgang Amadeus Mozart geboren wurde, war Johann Sebastian Bach erst wenige Jahre tot, und jene vier seiner Söhne, die ebenfalls komponierten, waren Zeitgenossen Mozarts, starben wenige Jahre vor oder (im Fall Johann Friedrich Christoph Bachs) nach Mozart. Was Wunder, dass die - sich auch untereinander unterscheidenden - Kompositionsstile der Bach-Söhne Carl Philipp Emanuel, Johann Christian, Johann Christoph und Wilhelm Friedemann Wege zwischen der Barockmusik und der Wiener Klassik sind! Auch für das Cembalo ging gerade eine Ära zu Ende: Es war ein höfisches Instrument, von dem viele Exemplare in der Französischen Revolution verbrannt wurden. Mozart selbst besaß noch ein Cembalo, komponierte seine "Clavier"-Musik aber mehr für das Hammerklavier.

