Arbeitsunfall in Blaustein: Mann wird von Glasscherben am Bein verletzt

In Blaustein kommt es zu einem Arbeitsunfall. Ein Mann muss ins Krankenhaus.

Ein 53-Jähriger ist am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall in Blaustein verletzt worden. Er kommt in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, war der Arbeiter gegen 8 Uhr mit dem Öffnen einer Kiste beschäftigt. Darin befanden sich Glasscheiben. Dabei fielen die Scheiben aus der Kiste und verletzten den Mann am Bein. Er kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. (AZ)