Betrunkener blockiert in Blaustein Bahnstrecke

Bei Ulm rammt ein alkoholisierter Autofahrer eine Bahnschranke, was erhebliche Folgen hat.

Nach einem Unfall am Ostersonntag in Blaustein war die Bahnstrecke nach Ulm blockiert. Schuld war ein betrunkener Autofahrer.

Gegen 15.30 Uhr war nach Angaben der Polizei ein 48-Jähriger mit seinem VW auf der Fahrt durch die Ulmer Straße in Blaustein. Am Bahnübergang streifte das Auto den Bordstein, prallte gegen eine Schranke und blieb erst im Gleisbett stehen. Das Auto war kaputt und blockierte die Schienen. Deshalb war der Bahnverkehr für etwa eine Stunde lahmgelegt, bis das Fahrzeug geborgen war. Bei der Suche nach der Ursache des Unfalls wurde die Polizei schnell fündig: Der Fahrer war stark betrunken. Knapp zwei Promille ergab ein Alkoholtest. Deshalb musste der 48-Jährige eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Schaden an Auto und Schranke wird auf rund 17.000 Euro geschätzt. Wie die Polizei in diesem Zusammenhang erklärt, zieht sie allein im Bereich des Präsidiums Ulm jeden Tag sieben berauschte Fahrer aus dem Verkehr. Gerade bei schweren Verkehrsunfällen ist häufig Alkohol im Spiel. (AZ)

Lesen Sie dazu auch