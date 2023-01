Feuer bricht in Wohnhaus aus: Bewohner löscht Brand mit Feuerlöscher

Der angerichtete Schaden kann noch nicht beziffert werden. Zur Brandursache hat die Polizei aber schon einen Verdacht.

In einem Haus in Blaustein-Dietingen hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Die Feuerwehr rückte aus. Eine Schadenshöhe lässt sich bislang nicht beziffern.

Wie die Polizei berichtet, wählte ein Zeuge kurz nach 5.45 Uhr den Notruf. In dem Haus im Hartäckerweg brannte es, es war stark verraucht. Ein Bewohner hatte den Schwelbrand im Wohn-/Esszimmer bereits mit einem Feuerlöscher gelöscht.

Was das Feuer auslöste, konnte bislang noch nicht abschließend geklärt werden. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein Defekt an einer Elektroheizung Ursache für das Feuer gewesen sein. Der Polizeiposten Blaustein hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (AZ)