Blaustein : Familien-Schlägerei mit bis zu 20 Personen: Polizei nimmt zwei Männer in Gewahrsam

Blaustein

Familien-Schlägerei mit bis zu 20 Personen: Polizei nimmt zwei Männer in Gewahrsam

Vor einer Wohnunterkunft kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Familien. Die Polizei rückt mit mehreren Streifen aus.
Von Thomas Heckmann
    In Blaustein-Herrlingen geraten zwei Familien in Streit. Es kommt zu einer Schlägerei mit wohl bis zu 20 Personen.
    In Blaustein-Herrlingen geraten zwei Familien in Streit. Es kommt zu einer Schlägerei mit wohl bis zu 20 Personen. Foto: Thomas Heckmann

    Vor einer Wohnunterkunft in Blaustein-Herrlingen ist es am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Familien gekommen. An der Schlägerei vor dem ehemaligen Hotel waren wohl bis zu 20 Personen beteiligt. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen aus. Die Beamten versuchten lange zuzuhören und die Lage trotz Sommerhitze zu beruhigen. Doch immer wieder kochten die Emotionen hoch. Zwei Männer wurden schließlich in Gewahrsam genommen.

    Gegen 20.20 Uhr habe eine Anruferin die Schlägerei vor der Unterkunft in der Ulmer Straße gemeldet, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten hätten vor Ort zwei Männer im Alter von 18 und 35 Jahren angetroffen, die mit Fäusten aufeinander einschlugen. Um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern, habe die Polizei beide in Gewahrsam nehmen müssen.

    Die Besatzungen von drei Rettungswagen und eine Notärztin rückten ebenfalls an und kümmerten sich um mehrere Personen, die wohl an dem großen Tumult beteiligt waren. Bei drei Beteiligten mussten kleinere Blessuren versorgt werden. Ins Krankenhaus musste niemand, heißt es.

    Die Polizei Ulm-West nahm die Ermittlungen auf. Die Hintergründe für die Auseinandersetzung zwischen den zwei Familien sind noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es zwischen den beiden Familien schon länger bestehende Probleme. Die beiden Männer erwarten nun jeweils eine Anzeige wegen Körperverletzung. (AZ)

