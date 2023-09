Blaustein

vor 28 Min.

Feuerwehreinsatz in Blaustein: Mehrfamilienhaus steht in Flammen

Artikel anhören Shape

In Blaustein läuft aktuell ein Feuerwehreinsatz. In einem Mehrfamilienhaus im Buchbronnenweg brennt es. Was bislang bekannt ist.

In Blaustein ist am Donnerstagnachmittag (7.9.23) ein Mehrfamilienhaus im Buchbronnenweg in Brand geraten. Das teilt die Polizei in einer Erstinformation mit. Gemeldet wurde das Feuer demnach gegen 14.48 Uhr. Die Flammen und der Rauch seien sichtbar, heißt es. Das Feuer sei demnach im obersten der insgesamt sieben Stockwerke ausgebrochen. Das Haus werde von vielen Menschen bewohnt. Bislang, so ein Polizeisprecher gegen 15.10 Uhr, seien keine Verletzungen gemeldet worden. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort im Einsatz. (AZ) Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.

Themen folgen