Auto kracht in Lkw: B28 nach schwerem Unfall aktuell gesperrt

Die B28 ist nach einem schweren Unfall aktuell bei Blaustein voll gesperrt. Eine Person wurde schwer verletzt.

Auf der B28 ist am Freitagvormittag im Bereich von Blaustein-Herrlingen ein schwerer Unfall passiert. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein Auto in einen Lkw gekracht. Eine Person wurde dabei wohl in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt.

Der genaue Unfallzeitpunkt ist noch unklar. Der Polizei gemeldet wurde er wohl erst später gegen kurz vor 11 Uhr. Ein VW soll im Begegnungsverkehr in einen Laster gekracht sein.

Die Rettungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme der Polizei laufen aktuell. Die B28 ist aufgrund dessen aktuell voll gesperrt. Es ist entsprechend mit Stau und Verkehrsbehinderungen zu rechnen. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.