Blaustein / Herrlingen

vor 17 Min.

Drama rund um den kalten Grill: "Extrawurst" in der Theaterei Herrlingen

Plus Die szenische Lesung "Die Extrawurst" in der Theaterei Herrlingen nimmt komödiantisch punktgenau einen Clash der Kulturen aufs Korn.

Von Florian L. Arnold

Die Mitgliederversammlung eines Tennisclubs in der deutschen Provinz ist schon fast vorbei: Eben will der Vorsitzende Heribert (Karlheinz Glaser) schon die Sitzung schließen und zum Büfett übergehen – da hat Matthias (Frank Ehrhardt) noch etwas auf dem Herzen. Es wird ein neuer Grill gebraucht. Der alte ist rostig und kann das gestiegene Wurstaufkommen bei den Vereinsfestivitäten nicht mehr stemmen. Ein neues Modell soll her.

