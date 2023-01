Taxifahrer verprügelt: Polizei ermittelt 24-jährigen Verdächtigen

Weil keiner das Taxi zahlen konnte, kommt es zum Streit. Dabei schlägt einer der Fahrgäste zu. Der Fahrer wird am Kopf verletzt. Nun gibt es einen Verdächtigen.

Nachdem in Blaustein-Herrlingen ein Taxifahrer verprügelt wurde, will die Polizei nach eigenen Angaben einen Verdächtigen ermittelt haben. Es handelt sich dabei um einen 24-Jährigen. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise von Zeugen hätten die Ermittler auf den 24-Jährigen gebracht, heißt es in einer Mitteilung am Mittwoch.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen des 15. Januar gegen 3.45 Uhr in der Blautalstraße. Zwei Männer und eine Frau hatten sich nach Polizeiangaben von einem Taxi dorthin fahren lassen. Dort angekommen, soll es zum Streit zwischen dem 43-jährigen Fahrer des Taxis und seinen Fahrgästen gekommen sein. Keiner der drei sei in der Lage gewesen, den Fahrpreis zu bezahlen.

Während einer der Männer ausstieg und flüchtete, gab das noch verbliebene Pärchen an, das fehlende Bargeld zu holen. Plötzlich soll der männliche Fahrgast zugeschlagen und den Taxifahrer am Kopf getroffen haben. Am Boden liegend soll ihm einer der beiden mit einem Reizstoffsprühgerät in die Augen gesprüht haben.

Beide Fahrgäste hätten sich anschließend in ein Gebäude in der Blautalstraße entfernt. Nachdem der Fahrer einer herbeigerufenen Streife des Polizeireviers Ulm-West den Sachverhalt geschildert hatte, wurde der 43-Jährige aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Das Taxi musste von einem anderen Fahrer in Blaustein abgeholt werden. (AZ)