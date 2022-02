Blaustein / Herrlingen

12:41 Uhr

Theater mit Mini-Darstellern: "Sommers Weltliteratur to go" in Herrlingen

Zum "Literatur-TÜV" hob Michael Sommer in der Theaterei Goethe, Schiller, Lessing und andere Dichter auf die Hebebühne - Amüsement garantiert. Foto: Florian L. Arnold