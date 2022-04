Hoher Schaden nach Brand in Wippingen: Haus ist nicht bewohnbar

In Blaustein-Wippingen brennt ein Wohnhaus. Löschversuche der Bewohner schlagen fehl. Das Haus ist nach dem Brand nicht bewohnbar.

Bei einem Brand am Sonntag in Blaustein-Wippingen ist ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden. Das berichtet die Polizei am Montag.

Gegen 8.30 Uhr hätten Bewohner des Hauses im Lilienweg den Brandgeruch bemerkt. Im ersten Obergeschoss stellten sie einen Kabelbrand fest. Eigene Löschversuche schlugen fehl.

Die Feuerwehr rückte an und löschte das Feuer. Ersten Erkenntnissen von Feuerwehr und Polizei dürfte ein technischer Defekt Auslöser für das Feuer gewesen sein. Verletzte gab es nicht. Durch den Rauch und defekte Stromkabel ist das Gebäude derzeit nicht bewohnbar. (AZ)