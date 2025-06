Hubschrauber-Einsatz nach Motorrad-Unfall: 18-Jährige stürzt 20 Meter tiefen Abhang hinunter

Schwere Verletzungen hat eine Motorrad-Mitfahrerin am Mittwochabend bei einem Unfall bei Blaustein erlitten. Sie stürzte einen 20 Meter tiefen Abhang hinunter und musste aufwendig gerettet werden.

Gegen 16.30 Uhr waren ein 19-jähriger Motorradfahrer und seine 18-jährige Sozia vom Blausteiner Stadtteil Bermaringen in Richtung Blaubeuren-Asch unterwegs. Die Strecke ist bei Motorradfahrern beliebt, da sie sehr kurvig ist und über mehrere Steigungen und Gefällstrecken verfügt. Auf der anspruchsvollen Straße sind Geschwindigkeiten zwischen 50 und 70 km/h erlaubt.

Schwerer Motorrad-Unfall bei Blaustein: Sozia wird über Leitplanke geschleudert

Am Ende einer Kurvenkombination mit einer nahezu rechtwinkeligen Linkskurve geriet der junge Ducati-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte über den Schotter und prallte gegen die Leitplanke, die einen zusätzlichen Unterfahrschutz hat. Während Motorrad und Fahrer einige Meter weiterrutschten, wurde die Sozia über die Leitplanke geschleudert und stürzte rund 20 Meter tief einen Abhang hinunter und blieb dort schwer verletzt liegen. Der ebenfalls schwer verletzte Fahrer konnte die Rettungskräfte durch einen Notruf alarmieren.

Ein Notarzt aus Blaubeuren sowie der Notarzt des Ulmer Rettungshubschrauber „Christoph 22“ kamen gemeinsam mit zwei Rettungswagen an die Unfallstelle. Da sich die Feuerwehr Blaustein bereits in einem Brandeinsatz befand, wurden neben der Bermaringer Feuerwehr auch Feuerwehrleute aus Dornstadt und Blaustein alarmiert.

Motorrad-Unfall bei Blaustein: Rettungskräfte steigen an Seilen zur Schwerverletzten hinunter

An Seilen stiegen ein Notarzt und Rettungsdienst-Mitarbeiter zu der Schwerverletzten hinunter, um eine Erstversorgung zu übernehmen. Gleichzeitig wurde der Motorradfahrer bereits in einem der Rettungswagen versorgt.

Um die Schwerverletzte zum Rettungswagen zu bringen, wurde die Blausteiner Drehleiter eingesetzt. Ein Haken unterhalb des Drehleiterkorbes diente als Umlenkpunkt für Seile, an denen eine Schleifkorbtrage nach unten gelassen wurde. In dieser Wanne liegend konnte die 18-Jährige schonend mit einer Art Flaschenzug nach oben gezogen und an den Rettungsdienst übergeben werden. Die beiden Unfallopfer wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei geht derzeit von einem Fahrfehler als Unfallursache aus. Die Straße musste für die Rettungsarbeiten rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Die aufwendige Rettung ist an dieser steil abfallenden Stelle nicht ungewöhnlich. Bereits vor fünf Jahren verunglückte ein Motorradfahrer in der gleichen Kurve. Er wurde ebenfalls mit einer Drehleiter und durch Unterstützung der Höhenrettung der Ulmer Feuerwehr zurück auf die Straße geholt.