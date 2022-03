Mehrere teure Fahrräder aus Schuppen und Garage gestohlen

In Blaustein-Klingenstein sind gleich mehrere hochwertige Mountainbikes binnen einer Nacht gestohlen worden. Nun ermittelt die Polizei.

Gleich mehrere hochwertige Fahrräder sind in der Nacht zum Montag in Blaustein-Klingenstein verschwunden. Die Polizei schätzt den Beuteschaden auf mehrere Tausend Euro.

Die Eigentümer stellten demnach am Sonntag vier Mountainbikes in einem Schuppen im Höhenweg ab. Die mit Ketten- und Zahlenschlösser gesicherten Räder hielten einen Dieb aber nicht auf. Er nahm die Räder mit. Es fehlen ein graues Trek, ein rotes Greentech, ein weißes Cube und ein orangefarbenes Fokus. Alle Mountainbikes haben 26-Zoll-Felgen.

In derselben Nacht wurden zwischen 23 und 7.30 Uhr drei Mountainbikes im Galgenbergweg entwendet. Sie standen in einer Garage. Wie die Täter dort hineinkamen und ein silbernes Giant in 26 Zoll, ein weißes Bergamont in 26 Zoll und ein schwarzes Focus mit 29-Zoll-Bereifung mitnehmen konnten, ist noch unklar.

Die Polizei in Blaustein mit der Telefonnummer 0731/188-3812 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die hochwertigen Räder. Die sieben Mountainbikes haben einen Wert von mehreren Tausend Euro. (AZ)