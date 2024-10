Küchenbrand in Mehrfamilienhaus: 100.000 Euro Schaden

Nach einem Küchenbrand am Donnerstag ist eine Wohnung in Blaustein unbewohnbar. Gegen halb elf Uhr vormittags quoll dichter schwarzer Rauch aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses, nachdem die Küche in Brand geraten war. Rund 40 Feuerwehrleute bekämpften das Feuer unter Atemschutz, mit einem Rauchvorhang konnte verhindert werden, dass sich Feuer und Brandrauch in das Treppenhaus und die anderen Wohnungen ausbreiten.

Die Ulmer Polizei ermittelt nun wegen der Brandursache

Der Rettungsdienst war mit einem Notarzt und zwei Rettungswagen vor Ort, musste aber nicht tätig werden, da sich die Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten und unverletzt blieben.

Die Küche brannte vollständig aus, der Rest der Wohnung ist durch Brandrauch und Ruß so beschädigt, dass die Wohnung unbewohnbar ist. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr blieben die anderen Wohnungen unbeschädigt und die Bewohner konnten im Laufe des Nachmittags nach Ende der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Bewohner der ausgebrannten Wohnung kommen in einer Ersatzwohnung unter.

Die Polizei versucht nun, die Brandursache zu ermitteln, den entstandenen Sachschaden schätzt sie auf rund 100 000 Euro.