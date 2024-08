Lauter Knall in der Nacht: Verpuffung in Kalkwerk war die Ursache

Ein lauter Knall hat am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr einige Blausteiner aus dem Schlaf gerissen. Da sie nicht wussten, was diesen Knall verursachte, riefen sie bei der Polizei an. Die Polizei machte sich auf die Suche, doch konnte zunächst keine Ursache finden.

Erst am Morgen, als Mitarbeiter eines Kalkwerkes gegen 7.30 Uhr zur Arbeit kamen, wurde die Ursache gefunden. Nach einem Problem bei der Dosierung von Braunkohlestaub kam es in einem Kalkofen zu einer Verpuffung und in der Filteranlage des Kalkwerkes bildeten sich Glutnester. Die Feuerwehr wurde alarmiert und kam mit rund 40 Feuerwehrleuten zur Einsatzstelle. Der Rettungsdienst sicherte die Arbeiten mit einem Rettungswagen und einem Krankenwagen ab.

Durch die freigesetzten Stäube herrschte Explosionsgefahr. Die Weiherstraße, die am Werksgelände vorbeiführt, musste für über zwei Stunden gesperrt werden.

Nach einer Absprache zwischen dem Unternehmen und der Feuerwehr wurde die Filteranlage entleert. Dazu wurde Löschschaum bereitgestellt und Feuerwehrleute sicherten bei Temperaturen über 25 Grad unter Atemschutz die Reinigungsarbeiten ab. Dadurch konnte eine Gefahr für die Umgebung verhindert werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf gut 10.000 Euro.