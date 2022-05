Mann fährt trotz Rotlicht auf Bahnübergang und zwingt Zug zur Schnellbremsung

Als der 60-Jährige mit seinem Geländewagen auf den Bahnübergang fuhr, schlossen sich wohl die Schranken. Ein Zugführer musste gewaltig abbremsen.

Ein 60-Jähriger hat am Donnerstagmittag trotz eingeschaltetem Rotlicht mit seinem Auto einen Bahnübergang in Blaustein überqueren wollen. Ein annähernder Zug musste eine Schnellbremsung einleiten. Verletzt wurde niemand. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Der deutsche Staatsangehörige fuhr nach bisherigen Informationen der Ermittler gegen 15.28 Uhr auf den Bahnübergang. Als sich der Mann mit seinem Geländewagen in der Mitte befand, schlossen sich wohl die Halteschranken. Der 60-Jährige sei darauf nach links in den Bahndamm ausgewichen, heißt es.

Der Triebfahrzeugführer des aus Ulm kommenden Regionalzuges erkannte die Gefahrensituation. Er leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Ein Zusammenstoß konnte so verhindert werden.

Der 60-Jährige wurde durch alarmierte Einsatzkräfte der Polizei kontrolliert. Der Mann konnte seinen Wagen selbstständig aus dem Bereich entfernen. Durch den Vorfall kam es weder zu Personen- noch zu Sachschäden. (AZ)