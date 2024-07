Mann sticht mit abgebrochener Flasche auf 22-Jährigen ein

Ein 24-Jähriger soll in der vergangenen Woche bei einer Auseinandersetzung in Blaustein einen 22-Jährigen schwer verletzt haben. Der mutmaßliche Täter konnte gefasst werden, er sitzt in Untersuchungshaft.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm am Montag mitteilen, ereignete sich die Tat bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24. auf 25. Juli). Eine Gruppe junger Erwachsener sei beim Feiern im Bereich unter der Blaubrücke bei der Kurt-Mühlen-Straße gesessen. Während des gemeinsamen Konsums von Alkohol und Drogen sei es wohl um 23.39 Uhr zu der Auseinandersetzung gekommen. Dabei soll der 24-jährige polizeibekannte Tatverdächtige mit einer abgebrochenen Flasche auf einen 22-Jährigen eingestochen haben. Der erlitt dadurch schwere Schnittverletzungen im Kopf- und Halsbereich.

Der Tatverdächtige ergriff daraufhin die Flucht. Der Polizei sei es gelungen, den mutmaßlichen Täter kurze Zeit nach der Auseinandersetzung in Tatortnähe festzunehmen. Rettungskräfte brachten den Verletzten in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr bestand nicht, so die Ermittler.

Am Freitag erließ der zuständige Haftrichter beim Amtsgericht Ulm auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm einen Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung. Zwischenzeitlich befindet sich der tatverdächtige Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und der Kriminalpolizei Ulm zu den Hintergründen der Tat dauern an. Der Beschuldigte und das Opfer standen wohl in einer losen Bekanntschaft zueinander, heißt es. (AZ)