Schwerer Bandendiebstahl: Polizei hofft mit Fotos auf Hinweise zu den Tätern

Erst schlugen sie in Rutesheim im Landkreis Böblingen zu, dann in Blaustein im Alb-Donau-Kreis: Mehrere Zehntausend Euro sollen drei Männer Ende Juni 2024 innerhalb einer Woche erbeutet haben. In beiden Fällen sollen sie dabei in Postagenturen eine dreiste Masche angewendet haben. Nun hoffen die Ermittler mit Fotos auf Hinweise zur Identität der mutmaßlichen Täter.

In beiden Fällen betraten nach Angaben der Ermittler zunächst zwei der bis dato unbekannten Männer das Geschäft. Sie lenkten die anwesenden Angestellten ab, in dem sie diese in ein Gespräch verwickelten beziehungsweise Kaufinteresse für einen Artikel vortäuschten.

In Blaustein, wo sich die Tat am 25. Juni, gegen 10.30 Uhr, in der Hummelstraße ereignete, interessierten sich die Männer für Grußkarten. Der dritte Komplize betrat währenddessen die Postagentur. Aus einem Nebenraum beziehungsweise direkt aus der Kasse wurde Bargeld gestohlen. Anschließend hätten die drei Männer teilweise nacheinander das Geschäft verlassen.

Beide Fälle werden zwischenzeitlich durch die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wegen schweren Bandendiebstahls bearbeitet. Bei der Tat in Rutesheim am 19. Juni wurde aus der Postagentur in der Seestraße Bargeld in fünfstelliger Höhe erbeutet.

Schwerer Bandendiebstahl in Blaustein und Rutesheim: So werden die Täter beschrieben

Der erste Tatverdächtige dürfte zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Er dürfte kurze dunkle Haare und einen dunklen Bart haben. In Rutesheim war er mit einem weißen Oberteil mit schwarzer Aufschrift auf dem Rücken und einer grauen Jeanshose bekleidet. In Blaustein trug er ein blaues T-Shirt, dunkelblaue Shorts, schwarze Socken und dunkelblaue oder graue Badelatschen.

Dieses Bild zeigt den ersten (rechts) und zweiten (links) Tatverdächtigen in den Fällen des schweren Bandendiebstahls in Blaustein und Rutesheim. Foto: Polizei Ludwigsburg

Der zweite Tatverdächtige wird auf 30 bis 40 Jahre geschätzt. Er dürfte dunkle, seitlich rasierte Haare und einen dunklen Bart haben und dick sein. Er trug in Rutesheim ein weißes T-Shirt und eine dicke orangefarbene Weste, blaue Jeans und weiße Schuhe. In Blaustein war der Tatverdächtige mit einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Stepp-Weste, weißen Shorts und weißen Sportschuhen bekleidet. Am rechten Handgelenk trug er eine silberne Gliederkette und am rechten Mittelfinger einen silbernen Ring.

Dieses Bild zeigt den dritten Tatverdächtigen in den Fällen des schweren Bandendiebstahls in Blaustein und Rutesheim. Foto: Polizei Ludwigsburg

Der dritte Tatverdächtige, der laut Polizei in beiden Fällen das Geld entwendet hat, soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein und eine sportliche Figur haben. Er dürfte einen dunklen, aber grau melierten Vollbart haben. In Rutesheim war er auffallend bekleidet gewesen mit einem schwarzen T-Shirt mit bunt bedrucktem Rücken, einer kurzen Hose in den Farben grün, blau und rot sowie dreifarbigen Schuhen. In Blaustein trug er ein hellblaues T-Shirt und weiß-blaue Shorts.

Es werden nun Zeugen gesucht, die Angaben zur Identität, der Personen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800/110025 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen. Die veröffentlichten Bilder der Tatverdächtigen finden Sie auf der Webseite der Polizei Baden-Württemberg. (AZ)