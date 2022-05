Schienen nach schwerem Bahnunfall bei Blaustein ausgetauscht

Plus Ein Teil der Schienen ist bereits ausgetauscht, doch einige Arbeiten stehen noch aus. Wann die Züge nach dem Bahnunfall bei Blaustein wieder fahren sollen.

Umfangreiche Bauarbeiten muss die Bahn nach dem schweren Unfall am Bahnübergang bei Blaustein-Arnegg vornehmen. Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus, der auf dem Bahnübergang stand, und einem Regionalexpress waren am Dienstagvormittag vierzehn Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer.