Tödlicher Unfall: 81-Jähriger wird auf Pedelec von Auto erfasst und stirbt

Bei einem Unfall am Dienstagmittag bei Blaustein ist ein 81 Jahre alter Pedelec-Radfahrer ums Leben gekommen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Wie die Polizei mitteilt, war der Senior um 13.18 Uhr mit seinem Pedelec auf einem Waldweg von Dietingen in Richtung Arnegg unterwegs. An der Einmündung fuhr er in die K7379 (Pappelauer Straße) ein. Dabei missachtete der Radfahrer die Vorfahrt einer 43-Jährigen, die mit ihrem VW Touran von links aus Richtung Arnegg kam.

Obwohl die Autofahrerin laut Polizei noch versuchte, dem Radfahrer auszuweichen, konnte sie einen Unfall nicht mehr vermeiden. Der Radfahrer erlitt durch die Kollision schwerste Verletzungen. Ersthelfer sowie Rettungskräfte und ein Notarzt leiteten eine Reanimation ein. Trotz der sofortigen Erste-Hilfe-Maßnahmen kam für den 81-Jährigen jede Hilfe zu spät und er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der Verkehrsdienst Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Die Autofahrerin sowie ihre zwölfjährige Tochter, die sich zur Unfallzeit ebenfalls im VW befand, blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 12.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg das Auto. (AZ)