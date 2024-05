Unfall in Blaustein: Mann wird von eigenem Auto überrollt

Er wollte den Wagen reparieren, doch dann passierte etwas Unvorhergesehenes.

Glück im Unglück hatte am Samstagmittag ein 58-Jähriger in Blaustein: Er wurde zwar von seinem eigenen Auto überrollt, erlitt aber nur leicht Verletzungen.

Am Samstagmittag gegen 14:50 Uhr reparierte der Mann am Galgenberg in Blaustein-Klingenstein etwas an seinem Auto. Dazu bockte er den Land Rover in seiner Garageneinfahrt auf Unterstellböcke auf. Als der 58-Jährige unter dem Auto lag, geriet die Konstruktion wegen des abschüssigen Geländes ins Rutschen. Der Land Rover kippte vollständig von den Unterstellböcken und rollte über den Mann von der Garageneinfahrt auf die Straße. Dort prallte er gegen eine Straßenlaterne. Diese verhinderte, dass das Auto weiter den Berg abwärts rollte. Der 58-Jährige wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt. Er erlitt aber nur leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Am Auto und der Laterne entstand Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro. (AZ)