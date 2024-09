Unfall nach Stau am Bahnübergang: Lkw reißt Schranke ab 

Ein Lkw ist am Mittwochnachmittag im Stau auf einem Blausteiner Bahnübergang stehen geblieben, als sich die Schranken senkten. Um sich vor einem herannahenden Zug zu retten, fuhr der Lasterfahrer gegen den Schrankenbaum und riss ihn ab.

Hintergrund des Unfalls: In Blaustein finden derzeit Bauarbeiten statt, bei denen Glasfaserleitungen für schnelleres Internet verlegt werden, auch entlang der B28. Da für die Bauarbeiten Platz benötigt wurde, ist in Klingenstein nördlich des Bahnübergangs eine Fahrspur gesperrt und der Verkehr mit einer Ampel geregelt worden. Nach Auskunft des Landratsamtes als zuständige Straßenverkehrsbehörde ohne die notwendige Abnahme vor Inbetriebnahme.

Da die Engstelle nur rund 50 Meter vom Bahnübergang entfernt ist, bildeten sich Rückstaus in der Ehrensteiner Straße und in der Ulmer Straße. In der Ulmer Straße auch weit über den Bahnübergang hinaus. Immer wieder sind dabei unachtsame Autofahrer auf den Gleisen zum Stehen gekommen, anstatt wie vorgeschrieben vor dem Bahnübergang zu warten. Kurz nach 15 Uhr auch der Fahrer eines Sattelzuges auf dem Weg Richtung Blaubeuren.

Als sich die Schranken wegen eines herannahenden Zuges senken, kann der Lkw wegen des Staus weder vor noch zurück. Der Fahrer rettet sich dadurch, dass er über die Gegenfahrbahn am Stau vorbeifährt, dabei riss er eine Schranke weg. Während der Lastwagen nur gering beschädigt wurde, zerbrach der Schrankenbaum. Die Steuerung des Bahnübergangs erkannte die Störung automatisch und stoppte den Zugverkehr auf der Strecke zwischen den Blausteiner Stadtteilen Ehrenstein und Herrlingen.

Bundespolizei und Landespolizei kümmerten sich um die Unfallaufnahme. Dazu wurde der Bahnübergang zeitweise voll gesperrt. Es bildete sich vor allem aus Richtung Ulm ein längerer Rückstau. Bahnmitarbeiter brachten einen neuen Schrankenbaum und begannen noch am Nachmittag mit dem Austausch der beschädigten Teile.

Bis zur Wiederinbetriebnahme des Bahnübergangs mussten sich die Züge vorsichtig dem Bahnübergang nähern, vor dem Bahnübergang stoppen und mit einem langen Achtungspfiff auf ihr Vorrecht am Bahnübergang aufmerksam machen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Lastwagenfahrer. Das Landratsamt klärt mit dem Bauunternehmen, wie es zum Aufstellen der Ampel kommen konnte.