Mehrere Verletzte nach Zugunfall bei Blaustein: Zugstrecke nach Ulm gesperrt

An einem Bahnübergang bei Blaustein (Alb-Donau-Kreis) ist es zu einem Zugunfall gekommen. Offenbar ist ein Zug mit einem Bus kollidiert.

Ein Zug ist bei Blaustein in der Nähe von Ulm mit einem Bus kollidiert. Es gebe mindestens drei Verletzte, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Der Bus habe am Morgen einen Bahnübergang im Stadtteil Arnegg überquert, als die Schranken heruntergefahren seien, hieß es. Die Regionalbahn habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei mit dem Bus zusammengestoßen. Der Bus fing Feuer und brannte vollständig aus. Die Strecke ist derzeit gesperrt. Der Zug entgleiste nach der Kollision und kam 100 Meter entfernt zum Stehen. In ihm sollen 74 Fahrgäste gewesen sein. Der Vorfall ereignete sich an einem Bahnübergang im Stadtteil Arnegg.

Zugunfall: Bus kam nach Motorradunfall auf Gleisen zum Stehen

Nach Auskunft der Polizei hatte es in der Nähe des Bahnübergangs zunächst einen Motorradunfall gegeben. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Deswegen waren Einsatzkräfte und ein Rettungshubschrauber vor Ort. Der Verkehr staute sich daraufhin. Der Bus kam auf den Gleisen zum Stehen, als sich die Bahnschranken senkten, der Zug heranfuhr und mit dem Bus zusammenstieß. Die Bundesstraße zwischen Blaustein und dem Teilort Gerhausen sowie die Strecke zwischen der B28 und Arnegg wurden gesperrt. Weitere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen.





Der Bus brannte nach dem Unfall vollständig aus. Foto: Sebastian Schlenker, dpa

Wie die Bahn mitteilt, enden die Züge derzeit in Herrlingen und Blaubeuren. Zwischen diesen Halten soll ab 10 Uhr Ersatzverkehr mit zwei Bussen laufen. Die Polizei Ulm teilte auf Twitter mit, dass auch die B28 zwischen Blaustein und Gerhausen gesperrt ist, ebenso wie die Strecken zwischen der B28 und Arnegg. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Weitere Informationen folgen in Kürze. (AZ, dpa)